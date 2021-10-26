Квартира в Челнах, где произошел взрыв, больше 10 лет была отключена от газа

СК рассматривает две версии ЧП

Следственный комитет рассматривает две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах.

ЧП могло произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования, говорится в сообщении СКР.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. В управляющей и газообслуживающей компаниях проведены обыски, изъяты документы.

В квартире, где произошел взрыв, проживал мужчина, имеющий проблемы с алкоголем. Он стоял на учете у нарколога, пояснили в ведомстве. В 2010 году он отказался от подачи газа в квартиру, на газопровод, подходящий к его плите, была установлена металлическая заглушка.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября. Разрушены шесть квартир. Один человек погиб, четверо пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram