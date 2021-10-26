В кабмине пообещали минимизировать риски от искусственного интеллекта

Современный мир невозможен без таких технологий

Современный мир невозможно представить без искусственного интеллекта, хотя при его использовании существуют определенные риски. Об этом во вторник, 26 октября, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко принял участие в международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в Москве. Он станет первой в России специализированной площадкой, где разработчики и пользователи ИИ-технологий обсудят шаги по эффективному внедрению этики искусственного интеллекта в приоритетных отраслях.

Вице-премьер назвал использование возможностей искусственного интеллекта цивилизационным проектом, подчеркнув обширность сфер применения.

При этом Чернышенко признал наличие рисков при использовании ИИ-технологий, однако призвал их не демонизировать. Представитель правительства заверил, что государство и сами разработчики искусственного интеллекта будут заниматься минимизацией таких рисков, сообщает РИА Новости.

В сентябре в ходе стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область) были впервые применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта". Они уничтожили условного противника на расстоянии от 3 до 5 километров.

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