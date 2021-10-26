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В кабмине пообещали минимизировать риски от искусственного интеллекта

11:35
  • вторник
  • 26 октября 2021

Современный мир невозможен без таких технологий

Современный мир невозможно представить без искусственного интеллекта, хотя при его использовании существуют определенные риски. Об этом во вторник, 26 октября, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
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Чернышенко принял участие в международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в Москве. Он станет первой в России специализированной площадкой, где разработчики и пользователи ИИ-технологий обсудят шаги по эффективному внедрению этики искусственного интеллекта в приоритетных отраслях.

Вице-премьер назвал использование возможностей искусственного интеллекта цивилизационным проектом, подчеркнув обширность сфер применения.

При этом Чернышенко признал наличие рисков при использовании ИИ-технологий, однако призвал их не демонизировать. Представитель правительства заверил, что государство и сами разработчики искусственного интеллекта будут заниматься минимизацией таких рисков, сообщает РИА Новости.

В сентябре в ходе стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне Мулино (Нижегородская область) были впервые применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта". Они уничтожили условного противника на расстоянии от 3 до 5 километров.

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