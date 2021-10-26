Авиационные части ЦВО отправили кислород в больницы двух регионов

Выполняется поручение президента России и главы Минобороны

Восемь тонн кислорода направили в больницы Курганской и Кировской областей авиационные части Центрального военного округа. Военные выполняют поручение президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, сообщили в ЦВО.

"Авиационные части Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской области и Пермском крае, передали пять тонн сжиженного кислорода в медицинские учреждения Курганской и три тонны - Кировской областей для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

В округе поясняют, что жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями. Он используется в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа при выполнении высотных полетов и катапультировании, передает РИА Новости.

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