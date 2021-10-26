Коронавирусом в России заболели 36446 человек

Вылечились 26973 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 36446 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1106 человек, выздоровели 26973 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 6074. В Московской области за сутки заболели 2930 человек, в Санкт-Петербурге - 2735.

За весь период пандемии в стране выявлено 8316019 случаев инфекции. Умерли 232775 пациентов. Выздоровели 7213584 человека.

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