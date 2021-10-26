В Приангарье задержали мать, бросившую четверых голодных детей взаперти

Женщина намерена вернуть сыновей

В Иркутской области задержали 31-летнюю женщину, которая бросила своих детей в запертой квартире.

Женщину поймали вечером 25 октября, сейчас она сидит в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В полиции сообщили, что горе-мать неоднократно привлекала внимание сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Свое длительное отсутствие женщина комментировать отказалась, однако отметила, что намерена вернуть себе детей.

Как стало известно следователям, 21 октября женщина оставила четверых детей в возрасте от года до десяти лет одних в квартире, а сама на несколько дней ушла в загул. Неравнодушные соседи передали мальчикам продукты с помощью бельевой веревки, а когда поняли, что мать не вернется, вызвали полицию. 24 октября голодных детей вытащили через окно спасатели.

Сейчас мальчики находятся в реабилитационном центре, их здоровью ничего не угрожает. Опекуном могут назначить отца. Мужчина в разводе, с семьей не проживал.

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