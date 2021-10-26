Появились подробности расследования пропажи Светланы Светличной

Полицейские осмотрели квартиру актрисы

Сотрудники полиции побывали в квартире актрисы Светланы Светличной, которую разыскивают родственники. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал источник в правоохранительных органах.

В квартире звезды советского экрана в Погонном проезде был проведен осмотр. Полицейские искали предметы, которые могли бы указать на местонахождение Светличной. Удалось ли им что-нибудь найти, не уточняется, сообщает РИА Новости.

Между тем "Известия" пишут, что правоохранители установили личность водителя, который подвозил актрису незадолго до ее исчезновения. По утверждению источника, мужчину доставили на допрос к следователям.

Официальные комментарии от МВД в данной связи не поступали.

Об исчезновении Светланы Светличной стало известно 25 октября. Сын актрисы обратился в полицию, заявив, что не знает местонахождение матери. При этом менеджер звезды и ее близкий друг уверяли, что Светлана Афанасьевна не пропадала, а в публичном пространстве перестала появляться в силу возраста и проблем со здоровьем.

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