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Как выбрать вкусную и спелую тыкву

12:21
  • вторник
  • 26 октября 2021

Способ такой же, как и с арбузом

Столичные ветсанэксперты рассказали, как правильно выбрать тыкву в магазине.
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В первую очередь, не стоит гнаться за цветом. Яркость плода никак не влияет на вкусовые качества. Лучше всего покупать плод среднего размера, без царапин и прочих повреждений в сертифицированных торговых точках.

Выбор спелой тыквы чем-то похож на покупку арбуза: хвостик должен быть высохший, а при постукивании должен получаться пустой звук, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

Разрезанную тыкву нужно хранить в холодильнике. Кроме того, кусочки плода можно заморозить и приготовить тогда, когда закончится сезон.  

31 октября в России и ряде других стран отмечается Хэллоуин, где тыква является одним из главных атрибутов праздника.

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