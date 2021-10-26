"Скорая" перевернулась после столкновения с легковушкой в Москве

Блокированы две полосы движения на улице Обручева

Дорожное происшествие на юго-западе Москвы: автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой. На месте работают оперативные службы города.

"На пересечении улиц Обручева и Введенского столкнулись легковой автомобиль и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

В результате ДТП на улице Обручева две полосы движения в сторону пересечения с Севастопольским проспектом заняты. Для движения свободна одна полоса, передает РИА Новости.

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