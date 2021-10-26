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Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

12:21
  • вторник
  • 26 октября 2021

Дефицит федерального бюджета составил 3,8% ВВП, годовая инфляция — 6,5%

Президент России Владимир Путин подписал законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год.
Совет Федерации одобрил исполнение бюджета 2020 года

Доходы бюджета в 2020 году составили 18 719 млрд рублей, что на 9,1% ниже прогнозного значения (1 874 млрд рублей). Нефтегазовые доходы оказались ниже на 2 288,5 млрд рублей и составили 5 235,2 млрд рублей (28% от общего объема доходов федерального бюджета). Прочие доходы оказались на уровне 13 483,8 млрд рублей (72%).

Расходы федерального бюджета достигли 22 821,5 млрд рублей, что на 25,3% превышает показатель 2019 года. Законодательно изначально установленный объем расходов (19 665,9 млрд рублей) был увеличен на 4,2 трлн рублей.

Объем резервного фонда правительства России был увеличен до 4,5 трлн рублей, из которых 2,8 трлн рублей направили на финансовое обеспечение мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

Дефицит федерального бюджета составил 3,8% ВВП, годовая инфляция — 6,5%.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тем временем продолжается работа над проектом трехлетнего бюджета. 25 октября профильный комитет Госдумы одобрил проект главного финансового документа. Нижней палате парламента рекомендовали принять инициативу в первом чтении, которое запланировано на 28 октября.

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