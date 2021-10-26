Опрос показал, кого россияне считают лучшими певцами

Предпочтения россиян различаются в зависимости от возраста и места проживания

Лучшим певцом российской эстрады 2021 года россияне, принявшие участие в опросе ВЦИОМ, назвали Олега Газманова — за него отдали голоса 19% респондентов.

Второе место занял Баста (10%), третье место делят Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%), за ними следуют Леонид Агутин и Валерий Меладзе (по 8%).

Лучшей певицей опрошенные назвали Полину Гагарину (17%), на втором — Пелагея (13%). По 7% опрошенных отдали титул лучшей исполнительницы российской эстрады Елене Ваенге, Зиверт, Софии Ротару и Валерии.

Как отмечают социологи, предпочтения россиян различаются в зависимости от возраста и места проживания. Полина Гагарина пользуется наибольшей популярностью у молодежи (26-34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея — среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и у старшего поколения (17%), Зиверт — среди молодежи (11-15%) и жителей городов от 500 до 950 тысяч жителей (13%).

Олег Газманов особенно популярен у граждан в возрасте за 60 (30%), среди жителей сел (24%) и городов с населением до 100 тысяч человек (22%), Баста — среди 25-34-летних (19%) и мужчин (13%), а Сергей Лазарев — среди женщин, 18-24-летних и в городах с населением до 100 тысяч (по 13%). Леонид Агутин лидирует в ответах жителей Москвы и Санкт-Петербурга (12%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

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