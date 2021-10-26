Греф рассказал Путину о прибыли Сбербанка

В этом году она может превысить триллион рублей

Цифровые технологии уже в ближайшее время помогут более точно работать с преодолением бедности в России. Об этом во вторник в Кремле Владимиру Путину сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает "ТВ Центр".

В ходе рабочей встречи он рассказал о текущей ситуации в кредитной организации. Структура опережающими темпами проводит технологическую трансформацию и к концу следующего года 80 процентов всех систем будет переведена на отечественную платформу. Идет работа по увеличению скорости операций. Прибыль банка, по словам Грефа, в этом году может превысить 1 триллион рублей.

"У нас рост кредитования физических лиц происходит в пять раз быстрее, чем юридических лиц, поэтому у нас общая тенденция, которая уже, наверное, последние лет шесть – постепенно выравнивается портфель кредитования юридических лиц и физических лиц. Скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь и спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо. Поэтому если такая инфляционная волна не заденет так сильно, не будет продолжаться так, как сейчас (к сожалению, металлы и все остальное очень сильно подорожали, из-за этого подпрыгнули цены на жилье, конечно), то, в принципе, мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста", - заявил Греф.

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