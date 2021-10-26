Мишустин призвал наращивать темпы тестирования на COVID-19

На поддержку системы здравоохранения выделят дополнительные средства

Меры по борьбе с инфекцией обсуждали во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве. Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас необходимо мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения. На её поддержку дополнительно направят свыше 56 миллиардов рублей.

Средства пойдут в регионы - на оказание бесплатной медицинской помощи заболевшим ковидом. Кроме того, 4 миллиарда рублей выделено на закупку специальных препаратов для пациентов в стационарах. Михаил Мишустин также отметил, необходимо поддерживать высокий уровень тестирования во всех субъектах и внимательно отслеживать ситуацию.

Об обстановке в Москве рассказал мэр Сергей Собянин. "Вакцинация в Москве увеличилась в 4 раза с конца августа - это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации, чтобы минимизировать возможные очереди", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram