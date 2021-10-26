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Волонтеры акции "Мы вместе" возобновляют работу

14:44
  • вторник
  • 26 октября 2021

Ситуация с ковидом ухудшается

Волонтёрские штабы общероссийской акции "Мы вместе" возобновляют работу из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. С соответствующим заявлением во вторник выступили депутаты на пленарном заседании Госдумы.

Они подчеркнули: в условиях, когда наблюдается критический рост заболеваемости, необходимо проявить заботу и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Так, добровольцы доставляют продукты и лекарства людям старшего поколения. Работают в "красных" зонах, развозят врачей и оказывают помощь социальным учреждениям. Сейчас волонтёрские штабы работают в 85 регионах, отмечает "ТВ Центр".

"Я также хотел бы обратиться ко всем, кто готов оказать поддержку акции "Мы вместе" в качестве волонтера или партнера - вы можете это сделать на сайте мывместе.рф. Если вам нужна помощь и волонтёрская помощь, вы можете обратиться на нашу горячую линию", - заявил депутат Госдумы Артем Метелев.

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