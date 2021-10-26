В Москве проходит международный форум "Религия и мир"

Дискуссия продлится два дня

Расширение межкультурного диалога в современном мире обсуждают во вторник в Москве на VII международном форуме "Религия и мир". Дискуссия в храме Христа Спасителя продлится два дня.

Участие принимают политики, общественные деятели, представители разных конфессий из России, Сирии, Греции, Армении и других стран. В рамках форума они обменяются мнениями по вопросам консолидации общества, укреплению гуманитарного сотрудничества, поддержки миротворческих и благотворительных инициатив, сообщает "ТВ Центр".

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