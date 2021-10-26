СК показал последствия взрыва в Набережных Челнах (видео)

Расследование продолжается

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыв в многоэтажке в Набережных Челнах.

На кадрах можно увидеть разрушенные взрывной волной восемь квартир на четвертом и пятом этажах.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября. Разрушены шесть квартир. Один человек погиб, четверо пострадали.

СК рассматривает две версии ЧП: некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действий, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, имел проблемы с алкоголем и уже более 10 лет отключен от газа.

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