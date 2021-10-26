ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК показал последствия взрыва в Набережных Челнах (видео)

12:38
  • вторник
  • 26 октября 2021

Расследование продолжается

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыв в многоэтажке в Набережных Челнах.
Самодельная врезка в трубу: версии взрыва в доме в Набережных Челнах

На кадрах можно увидеть разрушенные взрывной волной восемь квартир на четвертом и пятом этажах.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября. Разрушены шесть квартир. Один человек погиб, четверо пострадали. 

СК рассматривает две версии ЧП: некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действий, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, имел проблемы с алкоголем и уже более 10 лет отключен от газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Взрыв в Набережных Челнах
Взрыв в Набережных Челнах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.