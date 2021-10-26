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Штайнмайер попросил Меркель побыть еще немного канцлером

12:38
  • вторник
  • 26 октября 2021

Это предусмотрено конституцией Германии

Ангелу Меркель попросили продолжить исполнять обязанности канцлера Германии – пока не будет сформировано новое правительство. Просьбу озвучил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
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"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", - сообщила пресс-служба главы государства.

26 октября бундестаг нового созыва собирается на учредительное заседание. Депутаты изберут председателя парламента и его заместителей и согласуют регламент, передает TVC.ru. Кандидатом в председатели выдвинута представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Бербель Бас. Ее партия одержала победу на выборах и имеет в парламенте самую крупную фракцию.

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