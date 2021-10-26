Москва справляется с возросшим спросом на вакцинацию

Где можно сделать прививку?

Москвичи перед нерабочей неделей начали активнее прививаться. Столица с таким спросом на вакцинацию справляется. По данным Департамента здравоохранения, в поликлиниках сейчас доступна почти половина мест для записи на бесплатную прививку.

Сейчас в столице работают около 300 центров, где можно бесплатно пройти процедуру. Большая часть - на базе поликлиник, остальные - в 20 центрах "Мои документы", а также в крупных магазинах, сообщает "ТВ Центр".

В столице открыты 50 пунктов для экспресс-тестов, также бесплатных. Процедура позволит диагностировать опасный вирус на ранней стадии, а значит и снизить вероятность тяжёлого течения болезни.

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