Чайхану в Москве опечатали из-за нарушений антиковидных мер

В заведении не проводилась дезинфекция
В Москве только за неделю Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в более 80 магазинах и кафе. Составлено 6 протоколов о временном запрете деятельности, остальным грозят штрафы - от 50 тысяч до полумиллиона рублей.
Накануне в Москве опечатали Чайхану на улице Яблочкова. Помимо антисанитарии на кухне и в зале, в кафе игнорировали все антиковидные меры: в заведении не проводилась дезинфекция, не измеряли температуру на входе, не соблюдали социальную дистанцию, о масках забыли.
Кроме того, ни один сотрудник не предоставил данные о прививках от COVID-19. Чайхану ждёт крупный штраф или приостановление деятельности до 90 дней.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram