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Чайхану в Москве опечатали из-за нарушений антиковидных мер

15:14
  • вторник
  • 26 октября 2021

В заведении не проводилась дезинфекция

В Москве только за неделю Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в более 80 магазинах и кафе. Составлено 6 протоколов о временном запрете деятельности, остальным грозят штрафы - от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Накануне в Москве опечатали Чайхану на улице Яблочкова. Помимо антисанитарии на кухне и в зале, в кафе игнорировали все антиковидные меры: в заведении не проводилась дезинфекция, не измеряли температуру на входе, не соблюдали социальную дистанцию, о масках забыли.

Кроме того, ни один сотрудник не предоставил данные о прививках от COVID-19. Чайхану ждёт крупный штраф или приостановление деятельности до 90 дней.

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