ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алиев и Эрдоган открыли Физулинский международный аэропорт в Карабахе

13:14
  • вторник
  • 26 октября 2021

Он построен за 8 месяцев

Официальная церемония открытия Физулинского международного аэропорта в Карабахе прошла с участием президентов Азербайджана и Турции. Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану вручили символические ключи от новой воздушной гавани.
Путин отреагировал на конфликт в Карабахе поговоркой

Город Физули перешел под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Карабахе. Конфликт Баку и Еревана обострился осенью прошлого года.

Новый аэропорт построили всего за 8 месяцев. Фундамент воздушной гавани заложили 14 января, а уже 5 сентября состоялся первый пробный вылет, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вид на строящийся международный аэропорт в городе Физули
Вид на строящийся международный аэропорт в городе Физули
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.