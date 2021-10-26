Алиев и Эрдоган открыли Физулинский международный аэропорт в Карабахе

Он построен за 8 месяцев

Официальная церемония открытия Физулинского международного аэропорта в Карабахе прошла с участием президентов Азербайджана и Турции. Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану вручили символические ключи от новой воздушной гавани.

Город Физули перешел под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Карабахе. Конфликт Баку и Еревана обострился осенью прошлого года.

Новый аэропорт построили всего за 8 месяцев. Фундамент воздушной гавани заложили 14 января, а уже 5 сентября состоялся первый пробный вылет, передает ТАСС.

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