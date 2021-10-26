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Голландский суд отдал скифское золото Украине

13:05
  • вторник
  • 26 октября 2021

Решение приняли в Амстердаме

Золото скифов следует передать Украине. Такой вердикт вынес апелляционный суд Амстердама. Решение огласила 26 октября председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.
Скифское золото вернется в Крым?

Судья заявила, что коллекция скифского золота "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

В Нидерландах до сих пор остается около двух тысяч уникальных предметов из крымских музеев, которые в 2013-м доставили на выставку в Бонн, а затем — в Амстердам. После того как Крым воссоединился с Россией, а выставка в голландском музее Алларда Пирсона завершилась, возник вопрос, куда возвращать экспонаты. И Россия, и Украина считают коллекцию своей собственностью, вопрос взялся решать голландский суд, передает ТАСС.

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