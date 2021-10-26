Кремль разрешил регионам продлевать нерабочие дни на свое усмотрение

У губернаторов есть особые полномочия

Руководитель субъектов Российской Федерации вправе продлевать период нерабочих дней. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что в недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать свои особые полномочия.

Что касается длительности периода нерабочих дней, все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе, подчеркнул Песков. В связи с этим губернаторы могут продлевать этот формат на тот период, на который посчитают нужным, сообщает РИА Новости.

Московский оперативный штаб ранее сообщил, что продление нерабочих дней в столице после 7 ноября не планируется. Нерабочие дни в Москве установлены с 28 октября по 7 ноября. При этом действует ряд мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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