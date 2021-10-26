ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль разрешил регионам продлевать нерабочие дни на свое усмотрение

13:08
  • вторник
  • 26 октября 2021

У губернаторов есть особые полномочия

Руководитель субъектов Российской Федерации вправе продлевать период нерабочих дней. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Проверки и нерабочие дни в регионах: как Россия борется с коронавирусом

Официальный представитель Кремля напомнил, что в недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать свои особые полномочия.

Что касается длительности периода нерабочих дней, все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе, подчеркнул Песков. В связи с этим губернаторы могут продлевать этот формат на тот период, на который посчитают нужным, сообщает РИА Новости.

Московский оперативный штаб ранее сообщил, что продление нерабочих дней в столице после 7 ноября не планируется. Нерабочие дни в Москве установлены с 28 октября по 7 ноября. При этом действует ряд мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Женщина отдыхает на лавочке
Женщина отдыхает на лавочке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.