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В Кремле дали совет Моргенштерну после его слов о Дне Победы

13:18
  • вторник
  • 26 октября 2021

Публичные люди должны нести ответственность за свои слова

В Кремле отреагировали на слова российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) о Великой Отечественной войне.

Ранее музыкант в интервью журналистке Ксении Собчак усомнился в необходимости праздновать День Победы и "тратить миллионы" на его проведение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну пообщаться с ветеранами. Спикер Кремля уверен, что рэпер сделал такое заявление не со зла, однако публичные люди должны нести моральную ответственность за свои слова.

"Хочется таким молодым просто рекомендовать чисто по-человечески — наверняка у них есть дедушки и бабушки, поговорите с ними или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами и спросите, почему так важен День Победы", - заявил Песков (цитата по ТАСС)

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