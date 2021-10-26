В Кремле заявили, что объявлять локдаун в Москве не планируется

В столице с 28 октября по 7 ноября - нерабочие дни

Вводить локдаун в Москве не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В Москве не планируется введение локдауна", - сказал он. Слова Пескова приводит "Интерфакс".

Тем не менее, заметил представитель Кремля, главы регионов могут продлевать эпидемиологические ограничения.

"Действуют особые полномочия регионов. В своем недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия. Все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе", - заявил Песков.

В России с 30 октября по 7 ноября действует режим выходных дней. Он введен, чтобы остановить распространение коронавируса. В Москве выходные дни начнут действовать с 28 октября.

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