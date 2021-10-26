Россия отказалась вмешиваться в ситуацию в Судане

Песков пожелал, чтобы суданцы как можно скорее сами разобрались с происходящим
Судану следует самостоятельно разобраться с ситуацией в своей стране. Об этом во вторник, 26 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, будет ли Москва озвучивать какую-то поддержку одной из сторон конфликта, представитель Кремля пожелал, чтобы суданцы как можно скорее сами разобрались с происходящим.
Песков также выразил надежду, что это случится без каких-либо потерь человеческих жизней, сообщает РИА Новости.
Ранее глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение. По его распоряжению распущен правящий в стране Суверенный совет и правительство. Также приостановлено действие некоторых статей переходной конституционной декларации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram