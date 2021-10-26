Россия отказалась вмешиваться в ситуацию в Судане

Песков пожелал, чтобы суданцы как можно скорее сами разобрались с происходящим

Судану следует самостоятельно разобраться с ситуацией в своей стране. Об этом во вторник, 26 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли Москва озвучивать какую-то поддержку одной из сторон конфликта, представитель Кремля пожелал, чтобы суданцы как можно скорее сами разобрались с происходящим.

Песков также выразил надежду, что это случится без каких-либо потерь человеческих жизней, сообщает РИА Новости.

Ранее глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение. По его распоряжению распущен правящий в стране Суверенный совет и правительство. Также приостановлено действие некоторых статей переходной конституционной декларации.

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