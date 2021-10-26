Владелец ретро-автомобилей останется без гаражей у "Белорусской"

Они подлежат сносу

Коллекция ретро-автомобилей может оказаться на улице. Режиссёр Олег Долин много лет самостоятельно восстанавливает старинные машины. Некоторые его экспонаты мелькают в легендарных советских фильмах, другие - принадлежали знаменитостям. В чем проблема?

Театральный режиссёр и актёр Олег Долин - владелец нескольких гаражных боксов недалеко от Белорусского вокзала. Этим летом он узнал, что кооперативу грозит снос. Что теперь делать, Олег не знает: здесь годами было пристанище для его хобби.

Герой Валерия Гаркалина из комедии "Ширли-Мырли" лихо несётся по Москве в чёрном кабриолете. На кадрах - трофейный "Мерседес Бенц" 1935-го года. Легендарный автомобиль сегодня жив, здоров, всё так же бодро колесит по столичным улицам.

В 47-ом году на этом авто с фронта вернулся советский офицер. Машина пылилась в гараже, иногда её арендовали для съёмок, а когда ветерана не стало, у семьи покойного её выкупил Олег. Нашёл оригинальные запчасти, отремонтировал. Так и появилось это увлечение. За 20 лет артист вернул к жизни десятки раритетных красавиц. Сейчас в его коллекции 6 редчайших экземпляров.

"Вот этот конкретно автомобиль принадлежал Галине Улановой, был подарен модельером Пьером Карденом и на тот момент президентом Франции Жискаром Д'Эстеном после триумфальных балетных гастролей нашей труппы", - рассказал Олег Долин.

Для машин это уже третье пристанище. Предыдущие - ракушку и строение без документов - ликвидировали. Узаконенный кооператив 58-го года постройки на 22 машиноместа с подведёнными коммуникациями казался Олегу надёжным вариантом.

Это, пожалуй, один из последних оставшихся в Москве гаражных комплексов. Его хозяева даже и предположить не могли, что он тоже пойдёт под снос. Здесь такое укромное место на крохотном пятачке: с одной стороны - железная дорога, а с другой - жилой дом.

Именно эта комбинация и стала причиной будущего демонтажа гаражей: РЖД планирует расширить железную дорогу. Как выяснил Олег, по плану новые пути не затронут гаражи. Но шумозащитные щиты перекроют въезд и выезд для машин. В ведомстве обещают, что владельцам сносимых боксов выплатят компенсацию. Но когда начнут саму ликвидацию и когда за недвижимость поступят деньги, Олегу никто не может ответить. К тому же, непонятно, как автомобили переживут даже временное отсутствие крыши над кузовом.

"Любое наличие влаги, попадающей на кузов автомобиля, старого автомобиля, ведёт к его преждевременной смерти, к сожалению. Машина ржавеет, машина портится. Перевозить такую ценную коллекцию таких редких автомобилей, лишний раз куда-то двигать, наверное, не хотелось бы", - говорит автоэксперт, реставратор Александр Романов.

В мировом автосообществе существует практика: коллекционеры отдают ценные машины на хранение в музеи, где, с одной стороны, есть все условия для их содержания, а с другой - посетители могут полюбоваться на раритеты. Например, московский музей ретро-автомобилей на Рогожском валу недавно предлагал реставраторам бесплатно размещать свои модели в виде экспонатов на огромной территории. Но Олег Долин к такому не готов. Он выступает за право каждого мужчины в выходной день пойти покопаться в машине - в своём гараже.

Ксения Игнатова, Дина Самохина, Мария Леванова, Вадим Тищенко и Александр Ивановский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram