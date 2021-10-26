Решение голландского суда по скифскому золоту назвали опасным прецедентом

Подробности громкого судебного процесса

Спорное решение о судьбе знаменитой коллекции скифского золота принял во вторник апелляционный суд Амстердама. Собрание уникальных исторических артефактов, которое в 2014-м вывезли из Крыма, собираются отдать Украине. Музейные работники называют такой вердикт нарушением международных норм. И намерены обжаловать его в Верховном суде Нидерландов.

Не "Соломоново решение" - так пресса отреагировала на вердикт апелляционного суда Амстердама. На итоговом заседании отметили, что артефакты - крымские по происхождению, но признаются собственностью Украины.

Ситуация для суда была сложная и запутанная. Киев говорил о разрешении на вывоз ценностей – оно заключалось между Украиной и Голландией. Российские адвокаты апеллировали к прямому договору между галереями. Согласно международной практике, в таком случае исключительные права демонстрировать эти ценности принадлежат музеям полуострова. Эксперты говорят: решение суда - прецедент, который может существенно уменьшить количество межнациональных культурных обменов.

"Центральный музей Тавриды, Херсонес, Керчинский и Бахчисарайский музеи - заповедники даже предоставили архивные документы, в том числе 19 века. В них – данные о происхождении предметов. Все артефакты найдены при раскопках в Крыму", - заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

На бронзовом навершии – грифон, символ Крыма и один из главных экспонатов Центрального музея Тавриды. Как и 450 других предметов – до сих пор в Амстердаме. Украшения, керамика, монеты, "золото скифов" - это, скорее, образное название, символизирующее значимость предметов для крымских музеев и историков, которые изучают уникальные условия формирования крымских народов. Ведь тут в каждом предмете можно увидеть не только скифские мотивы, но и, например, аланские, сарматские или античные.

За семь лет таблички с надписью "Экспонат на выставке в Амстердаме" на витринах крымских музеев уже успели стать неотъемлемой частью экспозиций, грустно шутят экскурсоводы. Коллекции сейчас неполные и разрозненные.

На выставку в Европу отправились почти две тысячи предметов. Только страховая стоимость – около двух миллионов евро. Культурная значимость бесценна. Сначала коллекцию показали в Германии, затем в Голландии. Выставка называлась "Крым - золотой остров в Черном море". Ни слова про Украину. Киев заявил о своих правах только после воссоединения полуострова и России, превратив межмузейный спор в политический. Разбирательство длилось 7 лет. В декабре 16-го окружной суд Амстердама постановил – вернуть предметы Украине. Апелляционный суд решение отменил. Заседание неоднократно переносили. Даже поменяли судью по требованию Киева.

При этом в Киеве даже нет места для хранения ценностей. Сейчас спешно подбирают помещения. Но это не помешало Владимиру Зеленскому браво заявить, что вслед за золотом вернут и Крым. Правда, президент явно поспешил - экспонаты еще как минимум на три месяца останутся в хранилищах Амстердама. Россия имеет право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. Очередная апелляция может затянуться на годы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram