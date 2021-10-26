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Светлана Светличная нашлась

13:26
  • вторник
  • 26 октября 2021

Актриса участвует в записи ТВ-шоу

Пропавшая ранее Светлана Светличная нашлась. Актриса здорова и уже принимает участие в записи телевизионного шоу.

Как пишет газета "Известия", сотрудники уголовного розыска нашли Светличную в киностудии на улице Эйзенштейна.

Об исчезновении Светланы Светличной стало известно 25 октября. Сын актрисы обратился в полицию, заявив, что не знает местонахождение матери. При этом менеджер звезды и ее близкий друг уверяли, что Светлана Афанасьевна не пропадала, а в публичном пространстве перестала появляться в силу возраста и проблем со здоровьем.

Позднее сотрудники полиции побывали в квартире актрисы Светланы Светличной.

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