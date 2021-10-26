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В квартире на западе Москвы произошло тройное убийство

13:50
  • вторник
  • 26 октября 2021

Найдены тела двух взрослых и ребенка

В квартире на западе Москвы убили семью из трех человек.

Трагедия произошла в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Днем 26 октября с признаками насильственной смерти обнаружили тела 39-летней женщины, 59-летнего мужчины и восьмилетнего ребенка.

Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Источник telegram-канала Mash сообщил, что семья перестала выходить на связь с воскресенья, 24 октября. У ребенка перелом шеи, у родителей ножевые ранения. Тело отца обнаружили в коридоре, а матери и ребенка – в комнате.

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