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Штрафы по КоАП в новой редакции можно будет сократить до трети

13:50
  • вторник
  • 26 октября 2021

Действующий кодекс не содержит такой нормы

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях будет содержаться норма о возможности сокращения размера штрафа до одной трети. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Денис Новак, который входит в рабочую группу Министерства юстиции по подготовке нового КоАП.
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Новак уточнил, что отделаться третью штрафа можно будет в случаях негрубых административных правонарушений. При этом совершившее его лицо должно признать вину и отказаться от оспаривания наказания.

Выступая на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей, Новак подчеркнул, что это новая норма, которой не было в прежнем КоАП. Конкретные статьи, к которым она будет применима, омбудсмен не назвал, сообщает ТАСС.

Действующая редакция КоАП разрешает в ряде случаев выплачивать штраф в размере половины суммы, если нарушитель сделает это в течение двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

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