В Москве нашли убитой семью бывшего топ-менеджера банка

Убитый - Михаил Яхонтов

Сегодня днём в квартире на Мосфильмовской улице обнаружены тела известного банкира Михаила Яхонтова, его жены и 8-летнего сына.

Семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у ребёнка перелом шеи, у родителей ножевые раны. Сейчас на месте работают следователи.

В 2016 году Яхонтов был фигурантом уголовного дела, связанного с банкротством "Смоленского банка". По версии следствия, топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации, в том числе и Михаил Яхонтов, вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.

Также их обвиняли в преднамеренном банкротстве их банка. После отбытия наказания Яхонтов должен был вернуть крупную сумму денег, но с долгами рассчитаться не успел.

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