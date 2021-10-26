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Лукашенко объяснил, как правильно носить маски во время пандемии

13:52
  • вторник
  • 26 октября 2021

В Минске опровергли обвинения в "ковид-диссидентстве" президента

Александр Лукашенко выступает за ношение масок во время пандемии коронавируса – но только когда этот предмет используют правильно. Президент Белоруссии заявил, что культура использования защитных средств есть только у врачей. Рядовые граждане, как правило, ее не соблюдают – так что их использование становится неэффективным.
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Прозвучавшие ранее высказывания белорусского лидера прокомментировали в пресс-службе президента Белоруссии. Лукашенко, как отмечает пресс-служба, удивлен, что в кругах беглой оппозиции его стали называть "ковид-диссидентом" после его недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации.

В пресс-службе подчеркнули, что президент никогда не выступал против ношения масок, правильное соблюдение масочного режима полезно. Однако заставлять граждан носить маски не надо. Такого же принципа Лукашенко придерживается и в отношении вакцинации. Прививка спасает от заболевания или помогает легче перенести инфекцию – однако "становиться человеку на грудь коленом" и заставлять его прививаться не стоит, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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