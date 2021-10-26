В Крыму отказались принять решение о передаче скифского золота Украине

Глава Крыма назвал решение суда в Амстердаме прикрытием рейдерского захвата

Власти Крыма продолжат бороться за возвращение коллекции скифского золота. С таким заявлением выступил во вторник, 26 октября, глава республики Сергей Аксенов.

26 октября судья апелляционного суда Амстердама Паулина Хофмейер-Рюттен заявила, что золото скифов следует передать Украине. В настоящее время в Нидерландах находится около двух тысяч уникальных предметов из крымских музеев, которые в 201 году доставили на выставку в Бонн, а затем — в Амстердам.

По словам Аксенова, решение суда является возмутительным, несправедливым и неправовым, хотя и ожидаемым, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".

Глава Крыма заявил, что судебный вердикт — "фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват" при том, что скифское золото было найдено в крымской земле и является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма.

Достояние всех крымчан должно быть возвращены в фонды крымских музеев, поскольку этого требует не только право, но и справедливость. Борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена, написал Аксенов в своем Telegram-канале.

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