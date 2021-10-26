Россия и ОАЭ обсудят создание замены МКС

Также речь пойдет о совместной организации лунных миссий

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и государственный министр по передовым технологиям ОАЭ Сара бинт Юсеф аль-Амири намерены обсудить перспективы сотрудничества, передает ТАСС.

"Мы сейчас вплотную подходим к необходимости принятия решения о том, что будет после МКС. Как будет работать новая станция, на каком она наклонении будет, ее будущий функционал, ее полезность для человечества, - отметил глава госкорпорации перед подписанием межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Кроме того, Россия и ОАЭ готовятся обсудить перспективы сотрудничества в организации лунных миссий.

В свою очередь аль-Амири заявила, что хотела бы изучить информацию об этих проектах и предложила организовать взаимодействие между специалистами двух стран.

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