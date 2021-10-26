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Зеленский поблагодарил голландский суд за решение по золоту скифов

14:24
  • вторник
  • 26 октября 2021

Президент Украины решил, что после этого можно "вернуть" и Крым

Решение суда Амстердама о принадлежности скифского золота Украине - долгожданное и справедливое, заявил Владимир Зеленский. Своей радостью по поводу вердикта голландских судей президент Украины поделился на своей странице в Twitter.
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"Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернется на Украину.            Благодарен суду за справедливое решение", - написал Зеленский. По мнению украинского лидера, следующим шагом станет "возвращение" Крыма.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября решил, что коллекция скифского золота, с 2014 года находящаяся в Нидерладах, должна быть передана Украине. По словам судей, эти объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне". Россия намерена обжаловать это решение в в Верховном суде Нидерландов.

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