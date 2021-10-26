Минобрнауки поручило вузам проверить знания студентов после нерабочих дней

Студент не должен быть брошен на это время

Руководству высших учебных заведений следует после периода нерабочих дней организовать проверку знаний, полученных студентами при самостоятельной работе. Об этом во вторник, 26 октября, заявил министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки подчеркнул важность качественного образования и непрерывность учебного процесса, в том числе в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Если в нерабочие дни вуз решит не объявлять каникулы, а перевести студентов на дистанционное или самостоятельное обучение, это следует обеспечить методически, подчеркнул Фальков. Ректоры вузов должны понимать, есть ли у учащихся доступ к электронным ресурсам и курсам, имеются ли в университете электронные библиотеки, которыми студенты могут воспользоваться.

Студент не должен быть брошен на это время, подчеркнул министр в Telegram-канале ведомства.

Согласно приказу Минобрнауки, вузы в России вправе перенести каникулы для студентов на период нерабочих дней либо перевести студентов на удаленное обучение или самостоятельную работу, что "в этот сложный период позволит обеспечить качество образования".

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