На Украине вандалы разрушили памятник Чапаеву

Его сбросили с постамента

Как сообщила пресс-служба полиции города Лубны Полтавской области Украины, неизвестные разрушили памятник начальнику дивизии Красной армии Василию Чапаеву.

"В ночь на вторник в Лубнах неизвестные сбросили памятник Василию Чапаеву", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что изначально памятник подлежал сносу, но в 2015 году его переименовали и сносить не стали.

Кроме того, той же ночью был разрушен памятник комсомольцам в городе Лохвица.

В 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей.

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