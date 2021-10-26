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Мурашко: устойчивый рост заболеваемости в России продолжается больше месяца

14:32
  • вторник
  • 26 октября 2021

В регионах развернуто 292 тысячи коек для пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил во вторник. что устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжается больше месяца.
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Как добавил глава Минздрава, сейчас число получающих медицинскую помощь в связи с ковидом россиян превышает 1,3 миллиона.

Что касается темпов роста заболеваемости, по словам Мурашко, они снизились до 9,5-10% в неделю.

В регионах развернуто 292 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, добавил министр, которого цитирует ТАСС.

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