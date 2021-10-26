Взрыв газа разрушил стену пятиэтажки в подмосковном Видном

Госпитализация никому из жильцов не потребовалась
В пятиэтажке подмосковного города Видное взорвался газ. По данным экстренных служб, разрушена одна из стен здания.
"В 13.27 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в городском округе Ленинский, город Видное, улица Советская, дом 14, квартира 61", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
На месте работают три единицы техники и 11 человек личного состава. По предварительным данным, разрушена одна из стен жилого дома. Информация уточняется. Врачи осмотрели на месте восемь человек, никому из них госпитализация не потребовалась, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram