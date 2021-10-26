Президент Латвии вылечился от COVID-19

Чувствует себя Эгилс Левитс хорошо

Пресс-секретарь президента Латвии Эгилса Левитса сообщила о выздоровлении политика от коронавирусной инфекции.

"После того как президент инфицировался и переболел COVID-19, он сделал повторный тест и он оказался отрицательным", - сказала Айва Розенберга (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что Левитс сдал положительный тест после возвращения из Швеции.

Как уточнила пресс-секретарь, глава государства чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Из-за болезни Левитс отменил визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Латвию, запланированный на 15-16 октября.

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