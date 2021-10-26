Все российские регионы ввели обязательную вакцинацию ряда граждан

В стране работает более 15 тысяч пунктов вакцинации

Во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для определенных категорий граждан. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Соответствующие постановления, уточнила Попова, подписаны главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, рассказал, что в стране работает более 15 тысяч вакцинальных пунктов. Препаратов для вакцинации в регионах достаточно.

Самые высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения зафиксированы в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия.

Наиболее низкие темы прошедших вакцинацию и удельный вес вакцинированных, в частности, в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Республике Ингушетии, Камчатском крае и других регионах, цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее в Совете Федерации рассказали, что введение оплачиваемых выходных дней для прохождения вакцинации от коронавируса осуществляется на усмотрение регионов.

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