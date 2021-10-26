Wildberries начал тестировать дроны для доставки

Их использование позволяет сократить углеродный след
Маркетплейс Wildberries, крупнейший онлайн-ретейлер России, начал тестовые полеты беспилотного летающего транспорта.
"Wildberries изучает использование дронов - беспилотных летательных аппаратов - для доставки товаров. Испытания начались в октябре в Московской области, продолжатся в Татарстане совместно с "Иннополисом", - приводит сообщение компании ТАСС.
Уточняется, что в качестве приоритета рассматривается доставка дронами в труднодоступные регионы России. Работают аппараты как с помощью перезаряжаемого аккумулятора, так и на бензиновом двигателе. Дальность полета достигает 300 километров, максимальная нагрузка - около 200 килограммов.
Одно из важных преимуществ дронов - экологичность, отмечают в Wildberries. Их использование позволяет сократить углеродный след.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram