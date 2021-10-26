ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Wildberries начал тестировать дроны для доставки

15:23
  • вторник
  • 26 октября 2021

Их использование позволяет сократить углеродный след

Маркетплейс Wildberries, крупнейший онлайн-ретейлер России, начал тестовые полеты беспилотного летающего транспорта.
Можно ли сбивать дроны, летающие над частной территорией

"Wildberries изучает использование дронов - беспилотных летательных аппаратов - для доставки товаров. Испытания начались в октябре в Московской области, продолжатся в Татарстане совместно с "Иннополисом", - приводит сообщение компании ТАСС.

Уточняется, что в качестве приоритета рассматривается доставка дронами в труднодоступные регионы России. Работают аппараты как с помощью перезаряжаемого аккумулятора, так и на бензиновом двигателе. Дальность полета достигает 300 километров, максимальная нагрузка - около 200 килограммов.

Одно из важных преимуществ дронов - экологичность, отмечают в Wildberries. Их использование позволяет сократить углеродный след.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Доставка груза при помощи квадрокоптера
Доставка груза при помощи квадрокоптера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.