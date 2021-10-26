Попова заявила о высоком уровне заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Превышен средний показатель по стране

Максимальные показатели заболеваемости коронавирусом в России – среди россиян старше 65 лет. Он составляет 224 случая на 100 тысяч населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если, как я уже сказала, заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 224. Значительно выше, чем в среднем по России", - заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора, пожилые россияне – в группе высокого риска. На сохранение их здоровья должны быть направлены все меры, приводит слова Поповой РИА Новости.

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