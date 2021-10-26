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В России появился кодекс этики искусственного интеллекта

15:43
  • вторник
  • 26 октября 2021

К документу присоединились около двух десятков компаний

Представители власти и бизнеса подписали Кодекс этики искусственного интеллекта, разработанный с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.
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Подписание документа состоялось в Москве, где 26 октября проходит международный форум "Этика искусственного интеллекта: начало доверия". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин призвал ИИ-сообщество к разработке внутреннего морально-нравственного кодекса.

К документу присоединились около двух десятков компаний, Чернышенко подписал его со стороны правительства. Вице-премьер допустил, что до конца 2021 года присоединиться к кодексу могут не менее 100 компаний, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме, отметил невозможность представить современный мир без ИИ-технологий и призвал не демонизировать риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.

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