Генсек ООН призвал извлечь уроки из ошибок в пандемию

COVID-19 не станет последней пандемией, с которой столкнется человечество

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал все страны мира извлечь уроки из ошибок, совершенных в пандемию COVID-19.

"COVID-19 не станет последней пандемией, с которой мы столкнемся. Но она может стать последней, в которую мы не проявили себя должным образом", - написал генсек ООН в Twitter.

Он добавил, что необходима хорошо финансируемая структура готовности, которая позволит избежать повторения ошибок.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции все еще далека от завершения.

"Самоуспокоенность сейчас столь же опасна, как и сам вирус", - подчеркнул глава ВОЗ.

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