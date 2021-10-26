Массовый сбой в работе электронных браслетов зафиксирован во Франции

Операторы не могли получить данные о поднадзорных несколько часов

Масштабный сбой произошел в системе контроля осужденными и подозреваемыми в столичном регионе Франции. Операторы несколько часов не могли получить данные с электронных браслетов своих поднадзорных.

Как сообщил телеканал BFM TV, технический сбой произошел в программном обеспечении Saphir, которое обеспечивает связь с браслетами. Сигнал пропал, в том числе, от гаджетов, которые выдают женщинам, через суд добившимся запрета на приближение к ним их бывших партнеров.

Глава компании, ответственной за программное обеспечение, вызван в Межрегиональное управление пенитенциарной службы Парижа. На устранение проблемы понадобилось шесть часов.

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