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Названа причина взрыва в жилом доме в Балтийске

16:10
  • вторник
  • 26 октября 2021

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Росгвардии

Взрыв бытового газа в жилом доме в Балтийске произошел вследствие утечки. Об этом рассказал источник в региональных экстренных службах.
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По словам источника, причиной инцидента стала именно утечка газа, а не использование газового баллона.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии рассказали, что сотрудники ведомства оказывают необходимую помощь жителям дома. Два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают оцепление территории места происшествия и помогают спасателям в эвакуации жителей пострадавшего дома, сообщает ТАСС.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что медицинская помощь никому не потребовалась, сообщает РИА Новости.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в одном из жилых домов города Балтийск Калининградской области во вторник, 26 октября. После этого вспыхнул пожар. Жильцов дома эвакуировали. Один человек пострадал.

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