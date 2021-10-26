Попова назвала два региона, где не растет заболеваемость ковидом

В 11 регионах не диагностируются бессимптомные случаи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 32 регионах страны фиксируется превышающая среднероссийские показатели заболеваемость коронавирусом.

"По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики - это Республика Башкортостан и Чукотка", - добавила Попова (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что в 11 регионах не диагностируются бессимптомные случаи заболеваемости, это может свидетельствовать о плохом охвате тестированием.

В целом по России, продолжила глава Роспотребнадзора, на заболеваемость ОРВИ приходится 78%, внебольничные пневмонии ковидной этиологии - 13%, на бессимптомные формы - 9%.

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