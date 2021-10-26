Лукашенко рассказал, что для него главное во власти

Необходимо выстоять перед Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня крупные государства пытаются разделить между собой мир - "наклонить, раздавить, вытереть ноги".

"И мы выстоим, если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю. Вопрос сегодня не во мне и не в удержании власти Лукашенко. Не в этом дело. Вопрос сегодня в наших детях и нашем клочке земли, на котором мы живем", - сказал белорусский лидер, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы (цитата по ТАСС).

Лукашенко при этом заметил, что необходимо провести конституционные преобразования и "раздать полномочия".

Ранее президент Белоруссии заявил, что коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела его страны, нацелившись на смену власти. "Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики", - объяснил Лукашенко.

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