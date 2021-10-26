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Захарова: Киев не осмелится повторить прямые угрозы в адрес России

16:39
  • вторник
  • 26 октября 2021

Париж и Берлин никак не реагируют на ситуацию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев не осмелится повторить прямые угрозы о ракетном ударе в адрес Москвы на площадках ООН или ОБСЕ, передает ТАСС.
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Россия, отметила Захарова, призывает Германию и Францию оценить влияние угроз Киева на прогресс переговоров в "нормандском формате".

Как уточнила спикер внешнеполитического ведомства, сегодня на территории Украины уже насчитывается порядка десяти мест дислокации военных НАТО. Альянс продолжает милитаризировать страну.

Кроме того, дипломат обратила внимание на то, что Париж и Берлин никак не реагируют на открытые угрозы Киева.

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