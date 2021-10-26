Собянин оценил эксперимент по экспресс-тестированию

Выявляемость составляет около 4-5%

Свыше 56 миллиардов рублей выделит российское правительство на поддержку системы здравоохранения. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Пандемией охвачены практически все регионы. За сутки в стране выявили почти 36,5 тысячи новых случаев. Впереди - нерабочие дни, поэтому важно не снижать темпы иммунизации и тестирования. Впрочем, медики в пунктах вакцинации готовы работать круглосуточно.

Глубокая ночь. Но в торговом центре Калининграда - сотни посетителей. Очередь образовалась не в бутики за эксклюзивными товарами. А в первый в регионе круглосуточный центр вакцинации. На фоне резкого подъема заболеваемости люди спешат подстраховаться и сделать прививку.

- Днем мы работаем, много дел. В поликлиники не попасть, не пробиться, особо туда не хочется. Поэтому приехали в круглосуточный пункт.

По всей стране открывают дополнительные пункты вакцинации. Еще 20 заработали в Санкт-Петербурге. А в Твери первые мобильные пункты развернулись на 16 площадках города.

- Это очень удобно. Я мама с двумя детьми. Шла в магазин за продуктами, вот решила зайти сюда, потому что до поликлиники, конечно, добраться тяжело. - Заболеть и тяжело болеть не хочется.

Накануне нерабочих дней регионы усиливают меры безопасности. В Тульской области с 27 октября вводят ограничения для пожилых людей. Они должны соблюдать домашний режим. Развлекательные заведения закроют. Такие же правила начинают действовать на этой неделе в Ставрополе и Челябинске. А в Крым с 30 октября будут пускать только при наличии QR-кодов. О ситуации в стране сегодня говорили на заседании президиума Координационного совета по борьбе с пандемией. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило более четырех миллиардов рублей на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся в условиях стационара. И призвал уделять больше внимания мерам профилактики заболевания.

"Прошу глав субъектов Российской Федерации внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни, которые были объявлены президентом. При этом регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на их территории, а также увеличивать количество нерабочих дней", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

О важности тестирования говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. В столичном регионе зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом AY.4.2. Он более заразен, чем штамм "дельта".

"Эксперимент, который мы проводим в крупных торговых центрах, транспортных узлах показал свою высокую эффективность. Выявляемость такого рода экспресс-тестирования около 4-5%. Это высокий объем выявляемости. С пятницы этой недели мы увеличим количество таких центров до 50. Развернем 20 центров в транспортно-пересадочных узлах и в крупных МФЦ", - анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ряд регионов работает с максимальным напряжением, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Все чаще на помощь выезжают врачи из Москвы. И все чаще под прицелом вируса находятся дети.

"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что 50% заболеваемости течет заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Большинство детей, конечно, по-прежнему переносит болезнь бессимптомно или в легкой степени. Но появились и тревожные данные. В детской больнице имени Башляевой из 5 отделений инфекционного корпуса 4 работают под ковид в режиме "красной" зоны. В последние полтора месяца наблюдается печальная тенденция. Все больше детей, заболевших коронавирусом, нуждаются в госпитализации.

В 10% случаев заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелых формах. Возраст при этом не имеет значения.

"Наиболее уязвимы дети из группы риска: дети с избыточной массой тела, дети с сахарным диабетом, дети с какими-либо хроническими заболеваниями. Видим количество детей, у которых заболевание протекает тяжело, с тяжелыми пневмониями, дыхательной недостаточностью и даже необходимостью лечения в условиях реанимации с применением ИВЛ", - сообщил Исмаил Асманов, главный врач детской ГКБ им. Башляевой, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы.

Врачи говорят, что способов защиты детей от коронавируса пока не так много: избегать массового скопления людей, усилить тестирование в школах и вакцинацию взрослых, которая поможет быстрее достичь коллективного иммунитета.

Екатерина Гоголева, Тимур Абдулаев, Сегрей Смирнов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram